IIHF обеспокоена угрозой коронавируса грядущему чемпионату мира

26.02.2020, 3:30, Новости дня

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил свою обеспокоенность ситуацией с коронавирусом. Также глава IIHF прокомментировал возможную отмену чемпионата мира в Швейцарии, где накануне зафиксировали первый случай заражения болезнью.

"Я очень надеюсь, что правительства всех государств смогут контролировать ситуацию, — сообщил Фазель, слова которого приводит ТАСС. – Мы надеемся на лучшее, хоть и обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Однако что-либо говорить пока рано, до турнира больше двух месяцев".

"В настоящее время все говорят о токийских Олимпийских играх, об отмене футбольных матчей. Я в курсе того, что много спортивных и не только событий по всему миру отменяются по причине коронавируса".

Напомним, что эпидемия добралась до Европы. Наибольшее количество зараженных на данный момент – в Италии. Первые случае заболевания вирусом зафиксированы в Испании, Хорватии и Австрии.



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