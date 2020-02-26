Трамп продлил на год антироссийские санкции за агрессию против Украины

26.02.2020, 3:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 25 февраля еще на год продлил экономические санкции  в отношении России за ее агрессию против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ограничительные меры продлены до 6 марта 2021 года.

«Действия и политика [РФ] по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в заявлении.

Таким образом действие ряда указов будет продолжаться и после 6 марта 2020 года, когда истекает срок чрезвычайного положения, введенного предшественником Трампа Бараком Обамой в марте 2014-го.

Речь идет об указах №13660 от 6 марта 2014 года – о санкциях и заморозке активов частных и юридических лиц, ответственных за «подрыв демократических процессов и институтов в Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности»;№13661 от 16 марта 2014 года – о блокировании активов частных лиц или организаций, связанных с российским правительством; указ №13662 от 20 марта 2014 года – о секторальных санкциях в отношении российских энергетических, металлургических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий, №13685 от 19 декабря 2014 года – о санкциях в отношении Крыма; №13849 о санкциях против России, предусмотренных законом «О поддержке свободы Украины» (UFSA) от 2014 года и законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Первые санкции США в отношении РФ из-за агрессии против Украины были введены в 2014 году. Они несколько раз расширялись и продлевались.

В последний раз Трамп продлевал 4 марта 2019 года.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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