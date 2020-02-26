В подмосковном поселке горят склады резины на площади 4000 квадратных метров

26.02.2020, 3:06, Новости дня

В подмосковном поселке Новый горят склады резины. В настоящее время площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.

Возгорание началось на площадке между двумя металлическими складами, где хранились тюки с резиновой крошкой, передает ТАСС. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. В помещениях складов также хранится резина.

На место ЧП направлена лаборатория, которая замерит концентрацию вредных веществ в воздухе. В тушении участвуют 59 человек и 17 единиц спецтехники.



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