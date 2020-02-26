Трамп продлил антироссийские санкции еще на год

26.02.2020, 3:06, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще на год продлил срок действия санкций, которые были ранее введены в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома.

Как уточняется в пояснительной записке, подписанной президентом, "действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".

Речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении Российской Федерации, примененных администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией экс-президента США Барака Обамы 2014 года по Крыму. Как объяснил Трамп, он пришел к выводу, что эти санкции должны оставаться в силе и после 6 марта 2020 года.

Соединенные Штаты начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ в марте 2014 года. В санкционный список попали российские компании и банки, крупные предприниматели, а также должностные лица высокого ранга РФ и правительства экс-президента Украины Виктора Януковича, руководство ДНР и ЛНР, был запрещен экспорт товаров, технологий и услуг США в Крым. Санкции не один раз расширялись и продлевались, напоминает ТАСС.

11 марта 2014 года была принята декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 15 марта на полуострове прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Российской Федерацией проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента – Севастополя. Украина, США и Европейский союз отказались признавать воссоединение Крыма с Россией и его независимость.



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