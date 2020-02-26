Сервис GOG распродает ролевые игры и шутеры со скидками до 80%

26.02.2020, 3:04, Разное

Сервис GOG проводит распродажу ролевых игр и шутеров с выгодой до 80%. В рамках акции, которая продлится до 2 марта, можно купить Dark Quest 1&2 за 129 рублей.

Первоначальная стоимость продукта составляет 249 рублей. Аналогичные условия скидки предлагаются для Enter the Gungeon. В настоящее время его ценник заявлен на отметке 179 рублей, вместо прежней стоимости в 349 рублей. С выгодой в 80% можно купить Elminage Gothic. Сейчас игра доступна к покупке за 49 рублей.

На WEB-портале GOG имеется полный список игровых продуктов. На их покупку не накладывается региональных ограничений. Акция будет длиться неделю и завершится 2 марта.