Сервис GOG распродает ролевые игры и шутеры со скидками до 80%

26.02.2020, 3:04, Разное

Сервис GOG проводит распродажу ролевых игр и шутеров с выгодой до 80%. В рамках акции, которая продлится до 2 марта, можно купить Dark Quest 1&2 за 129 рублей.
Первоначальная стоимость продукта составляет 249 рублей. Аналогичные условия скидки предлагаются для Enter the Gungeon. В настоящее время его ценник заявлен на отметке 179 рублей, вместо прежней стоимости в 349 рублей. С выгодой в 80% можно купить Elminage Gothic. Сейчас игра доступна к покупке за 49 рублей.

На WEB-портале GOG имеется полный список игровых продуктов. На их покупку не накладывается региональных ограничений. Акция будет длиться неделю и завершится 2 марта.



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