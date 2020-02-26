Трамп продлил санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

26.02.2020, 2:58, Новости дня

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда введенных против РФ санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщается в официальном уведомлении Белого дома.

В подписанной Трампом пояснительной записке утверждается, что «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», передает ТАСС.

«Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – говорится в пояснительной записке.

Из документов следует, что речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении России, примененных администрацией Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года. По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2020 года».

Напомним, отношения РФ и Украины обострились после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». По инициативе новых украинских властей был расторгнут целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.

В воскресенье Трамп заявил, что хотел бы примирения РФ и Украины. В Совфеде в связи с этим отмечали, что «верить Трампу нельзя», а в Госдуме подчеркнули, что слова без действий «мало что значат».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что примирение РФ и Украины Трамп видит по-своему.