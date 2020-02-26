Стоун заявил о предвзятости присяжных, признавших его виновным по делу о российском вмешательстве

26.02.2020, 2:52, Новости дня

Федеральный судья во вторник заслушала аргументы по поводу проведения нового судебного процесса по делу Роджера Стоуна, бывшего советника Дональда Трампа, который утверждает, что его несправедливо обвинили по делу о российском вмешательстве и приговорили к 40 месяцам тюрьмы в результате предвзятости присяжных. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Первоначально предполагалось, что слушания пройдут в закрытом режиме, однако окружной судья Эми Берман Джексон согласилась на открытое заседание при условии сохранения в тайне имен присяжных. Стоун попросил провести новый судебный процесс 14 февраля, после того, как был отклонен его предыдущий запрос.

После вынесения вердикта один из присяжных написал колонку для газеты Washington Post, в которой он объяснил, почему члены жюри решили признать Стоуна виновным. Кроме того, председатель коллеги присяжных писала о процессе в своем Фейсбуке.

Во время процесса присяжным не разрешается читать публикации о деле, которое они рассматривают, или обсуждать процесс с посторонними лицами, однако после вынесения вердикта они освобождаются от этой обязанности и могут публично говорить о деле, если они того пожелают.

Джексон заявила, что присяжные, рассматривавшие дело Стоуна, столкнулись с преследованиями еще до того, как сделали данные комментарии. Судья высказала беспокойство за их безопасность, упомянув комментарии, сделанные Дональдом Трампом в Твиттере, комментатором Fox News и сторонником Трампа Такером Карлсоном и автором правых теорий заговора Алексом Джонсом.

Адвокаты Стоуна заявили о том, что председатель жюри ввела их в заблуждение, даже несмотря на то, что в их распоряжении оказалась заполненная ею анкета для участия в коллегии присяжных. Юристы обратили внимание на статьи, ссылки на которые председатель жюри публиковала в соцсетях перед процессом над юристом Трампа Майклом Коэном, а также на ее посты по поводу российского расследования. Джексон спросила адвокатов, почему они считают, что публикации в соцсетях свидетельствуют о том, что председатель жюри ввела их в заблуждение.

«Это вопрос о том, лгала ли она? Я хочу знать, о чем она солгала в этой анкете», — сказала судья.

Во вторник, во время поезки в Индию президент вновь опубликовал твит, посвященный председателю жюри по делу Стоуна. Трамп заявил о предвзятости как председателя, так и судьи Джексон.

«Редко можно встретить такого предвзятого присяжного, как председатель жюри по делу Роджера Стоуна. Посмотрите на ее прошлое. Она не раскрыла свою ненависть к Трампу и Стоуну. Она была абсолютно предвзята – равно как и судья. Роджер даже не работал на мою кампанию. Извращение правосудия. Грустно это видеть!» — написал президент.