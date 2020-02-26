Посольство РФ вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона

26.02.2020, 2:51, Новости дня

Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.

Общий долг посольств и других диппредставительств с 2003 года вырос до почти 117 млн фунтов (более 152 млн долларов), передает РИА «Новости».

Злостными неплательщиками признаны американские дипломаты. По данным британской стороны, более 102 тыс. раз они не оплатили въезд в центр Лондона, накопив долгов на 12,4 млн фунтов (более 16,1 млн долларов).

На втором месте сотрудники японского посольства – 8,5 млн фунтов (более 11 млн долларов). Третье и четвертое места занимают Нигерия и Индия с долгами в 7 и 6 млн фунтов (9,1 млн долларов и 7,8 млн долларов) соответственно.

Российское посольство замыкает пятерку лидеров. На счету дипломатов, как подсчитала британская сторона, 48 тыс. случаев неоплаченного въезда и долг в 5,7 млн фунтов (7,4 млн долларов).

В 2017 году власти Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН, заявили, что иностранные дипломаты задолжали городу около 16 млн долларов. Список должников возглавили Египет, Нигерия, Индонезия и Бразилия.