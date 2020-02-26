Сирийские войска освободили форпост террористов на юге Идлиба

26.02.2020, 2:37, Новости дня

Сирийская армия освободила город Кафр-Нобуль на юге провинции Идлиб от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», информирует SANA.

По поступающей информации, при штурме Кафр-Нобуля правительственные войска вели интенсивный ракетно-артиллерийский огонь по позициям противника, в результате боевики понесли существенные потери, передает ТАСС.

После освобождения города бойцы правительственных сил приступили к разминированию улиц. Бандформирования отступили из города в северном направлении.

Ранее сирийские военнослужащие заняли в этой местности населенные пункты Хас, Маар-Таматир, Баарабу и Маар-Тасин, выбив оттуда банды террористов.

На прошлой неделе протурецкие силы при поддержке ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе. В понедельник появились сообщения о захвате протурецкими боевиками сирийского города Нейраба. Во вторник сирийская армия перебросила к линии фронта в Идлибе тяжелые гаубицы «Мста-Б».



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