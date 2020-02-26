Соединенные Штаты Америки требуют от Ирана «сказать правду о корнавирусе»

26.02.2020, 2:30, Новости дня

Госдепартамент США призывает Иран "сказать правду о коронавирусе". Исламская Республика ворвалась в число стран с наибольшим количеством зараженных. По официальным данным, вирус обнаружен у 95 человек, 15 погибли. Заболевший выявлен даже в руководстве министерства здравоохранения страны.

Заместитель министра здравоохранения Ирана еще накануне на брифинге для прессы выглядел неважно: тер глаза и нос. При этом уверял, что страхи по поводу коронавируса преувеличены. Не прошло и суток, как он заговорил иначе.

"Хочу сообщить вам, что у меня обнаружен коронавирус. Вчера у меня была температура. Вечером анализ дал положительный результат. С ночи я нахожусь в изоляции. У меня ломит тело, держится жар. Но, слава богу, мне становится лучше", — говорит заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

О первых инфицированных в Иране стало известно 19 февраля — заражение началось с города Кум, места паломничества мусульман-шиитов. Святыню закрыли и подвергли полной дезинфекции.

"В лучшем случае мы сможем взять коронавирус под контроль после персидского Нового года, то есть после 20 марта. Согласно более пессимистичному сценарию, это произойдет к концу апреля", — комментирует ситуацию официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

В столице созвали совет на высоком уровне. Штаб по борьбе с коронавирусом возглавляет лично президент Роухани. Он видит в коронавирусе внешнеполитическую проблему.

"Это заговор наших врагов. Они пытаются посеять страх в обществе, чтобы закрыть страну. Нет, мы должны продолжать работать и оставаться активными. При этом надо соблюдать осторожность", — подчеркивает президент Ирана Хасан Роухани.

Иран в последние дни вырвался в лидеры региона по числу зараженных. Медицинская проблема стала поводом для очередного упрека со стороны Вашингтона.

"Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены информацией, которая указывает на то, что иранский режим мог скрывать важные детали по поводу вспышки в стране. Все страны, включая Иран, обязаны сообщать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями", — отмечает глава Госдепартамента США Майк Помпео.

На фоне вспышки коронавируса границы с Ираном перекрыли Ирак, Турция, Афганистан, Пакистан, Армения. Ограничения на поездки в Исламскую Республику ввели Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иордания и Грузия. Оман, где коронавирус выявлен у вернувшихся из Ирана женщин, принял решение полностью приостановить авиасообщение, а также прекратить экспорт-импорт связанных с Ираном грузов через морской порт Хасаб. Запрет на поездки в Иран ввел Бахрейн — там к тому же на две недели отменили занятия в школах и детских садах.

В Ираке в провинциях Наджаф и Киркук отменены занятия в школах и университетах на ближайшие 10 дней, а жителей других регионов настоятельно призывают воздержаться от поездок в Наджаф. В Иракский Курдистан не пускают водителей-дальнобойщиков из Ирана.

"Первым зараженным оказался студент из Ирана. Он прибыл в провинцию Наджаф за день до того, как было решено закрыть въезд для иранцев. Он обратил на себя внимание тем, что кашлял и выглядел больным. Его поместили в больницу, а анализы отправили в центральную лабораторию. Так был выявлен коронавирус", — рассказывает пресс-секретарь департамента здравоохранения провинции Наджаф Салим Ниима.

Случаи заражения зафиксировали и в Афганистане. Власти отчитываются о профилактических мерах.

"Мы проводим лечение людей, которые попали под подозрение. Те, чьи симптомы похожи на проявления коронавируса, помещаются в карантин. За это отвечает медперсонал", — объясняет пресс-секретарь губернатора провинции Герат Фархад Гилани.

Контроль на границе с Ираном усилил Азербайджан. Весь транспорт подвергают дезинфекции. В Азербайджане с подозрением на коронавирус COVID-19 помещены на карантин более 20 человек – они тоже ездили в Иран как паломники.