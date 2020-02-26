Нина Добрев, Кара Делевинь, Деми Мур, Елена Перминова и другие гости показа Dior

26.02.2020, 2:18, Разное

Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри вновь превратила коллекцию в высказывание. Она продолжает исследовать тему феминизма, нащупывает границы прав и обязанностей женщин. Сегодня она делала это в саду Тюильри на площади Согласия в Париже, где прошел показ ее коллекции сезона осень-зима 2020/2021.

Павильон, в котором состоялось шоу, был украшен работами группы художников, называющих себя Claire Fontaine. Над головами гостей и над подиумом были развешены светящиеся неоновые фразы «Когда женщины бастуют, мир останавливается», «Любовь женщины — неоплачиваемый труд», «Гармония», «Женская красота — это рэди-мейд» и другие. Пол был выстлан газетами, а точнее их первыми полосами. Вчитавшись в бумаги под ногами можно было узнать о современной мировой повестке.

Нина Добрев Карла Бруни Елена Перминова Кара Делевинь и Майя Хоук Деми Мур Леди Амелия Виндзор Алекса Чанг и Карли Клосс Карли Клосс Энди Макдауэлл Рэйчел Броснахэн Сигурни Уивер Энди Макдауэлл и Рэйни Куэлли Бьянка Джаггер

Тема феминизма — главная в творчестве Марии Грации. Так, дизайнер стала автором одного из самых красивых нарядов «Оскара», которое к тому же обличало одну из проблем церемонии, по мнению критиков. Творение Dior для выхода на красную дорожку выбрала Натали Портман. На кейпе, в котором вышла актриса, золотыми нитками были вышиты все имена женщин-режиссеров, не получивших номинацию на «Оскар», но при этом снявших одни из самых громких фильмов прошедшего года.

Мне очень хотелось отметить тех женщин, чей талант почему-то не отметили академики в этом году,

— объяснила свою задумку актриса.

Таким образом Портман поддержала волну критики, которая обрушилась на «Оскар» в этом году из-за отсутствия женщин в числе номинантов в режиссерской категории. Тем более что в этом году исполнилось ровно 10 лет с момента триумфа Кэтрин Бигелоу — в 2010-м она стала первой женщиной, получившей премию «Оскар» как лучший режиссер. Награду ей принес фильм «Повелитель бури».