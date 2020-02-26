Я помогу: Брэдли Купер учит дочь Лею ездить на самокате во время прогулки в Нью-Йорке

26.02.2020, 2:18, Разное

После воссоединения на афтепати 73-й ежегодной церемонии вручения премий BAFTA экс-супруги Ирина Шейк и Брэдли Купер разлетелись по разным странам и континентам: Ирина, проведя один день с малышкой Леей (вместе они отметили День Святого Валентина), отправилась покорять подиумы главных недель моды и одновременно веселиться от души, а Брэдли остался в Нью-Йорке к дочерью.

Неделю назад папарацци смогли запечатлеть очаровательный тандем папы и дочки в Вест-Виллидж. Тогда они направлялись в один из местных ресторанов на бранч, пока примерно в то же время Ирина Шейк вылетала в Лондон на Неделю моды из аэропорта имени Джона Кеннеди. На этот раз актер с малышкой устроили активную прогулку по мегаполису. Фотографы смогли поймать умилительные моменты первых шагов девочки на самокате. Пока у 3-летней Леи это не очень хорошо получается, но папа всегда рядом и готов прийти на помощь в любую минуту.

Прежде чем вручить малышке ярко-розовый трехколесный транспорт, Купер снарядил ее в ее любимый черный стеганый пуховик, красное платьице и колготки, дополнив образ белым шлемом и голубым рюкзачком. Сам же он был на кэжуале — в синих джинсах, куртке в тон и голубой рубашке.

Напомним, в январе Шейк украсила обложку британского Vogue: в материале она не только демонстрировала необычные образы, но и делилась некоторыми подробностями жизни. Например, рассказала о том, как складывается ее жизнь без Брэдли Купера:

Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без «Б» — это новая почва… Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь».

Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, а расстались летом 2019 года. Пара воспитывает дочь Лею, которая родилась в марте 2017 года. Пара никогда не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму «Звезда родилась» Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас, которая стала известна благодаря роли в фильме «Бегущий по лезвию 2049» и позже сыграла новую девушку Джеймса Бонда. Но Брэдли официально свободен.