Дальнобойщика, прожившего 5 дней в тундре на Ямале, спасли

26.02.2020, 2:06, Новости дня

Тюменский дальнобойщик, чья фура была перевернута сильными порывами ветра, наконец спасен. В ожидании помощи Дмитрию Криворучко пришлось прожить в тундре 5 дней.

ЧП произошло в 70 километрах от Губкинского, напоминает "Вести. Ямал". Фуру, груженную пенопластом, снесло ветром. На место происшествия приехали врачи, но мужчина отказался покинуть машину, объяснив это двумя причинами – финансовой ответственностью перед заказчиком и тем, что большегруз был взят в кредит. Водитель опубликовал крик о помощи в Интернете. Люди просили за услуги по спасению 150 тысяч. Мошенники также увидели объявление и объявили сбор на буксировку большегруза от имени Дмитрия.

В настоящее время дальнобойщик спасен. Он в Сургуте, приходит в себя после стресса и планирует ремонт автомобиля (он обойдется минимум в 200 тысяч рублей). У фуры множество различных повреждений – порезаны передние колеса, пробиты радиатор и интеркуллер. От снега сгорел генератор, оборвана проводка, повреждены фары и бамперы. "Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС – помогали перевернуть машину и дотащить ее", — говорит Дмитрий Криворучко.



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