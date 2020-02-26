Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Челси» на его поле

26.02.2020, 2:06, Новости дня

Мюнхенская "Бавария" сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после крупной выездной победы над лондонским "Челси" в первом матче 1/8 финала. Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев.

Первый тайм остался "сухим" на голы, зато после перерыва были забиты все голы. Уже спустя десять минут полузащитник "Баварии" Серж Гнабри оформил дубль, а Роберт Левандовски забил третий гол команды, установив окончательный счет.

На 83 минуте матча и без того плачевное положение "Челси" усугубилось удалением Маркоса Алонсо, получившего прямую красную карточку. Бразилец грубо сыграл против того же Левандовского, и после просмотра VAR покинул поле.

Ответная встреча "Баварии" и "Челси" состоится 18 марта в Мюнхене.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок

26.01 / Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31

10.02 / Как китайские IT-компании выиграли от эпидемии коронавируса

24.01 / Коалиция штатов попытается через суд запретить размещение в Сети 3D-чертежей оружия

25.01 / В Одесской области мужчина хранил дома арсенал боеприпасов

22.01 / «Если новый министр здравоохранения не решит проблему недофинансирования первичного звена, его ждет такая же всеобщая нелюбовь, как и Скворцову» — академик Колесников

05.02 / Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

18.02 / Путин уволил Суркова

13.02 / 10 самых популярных направлений для путешествий по России на 14 февраля

21.01 / Женщинам запретили посещать бассейн в спорткомплексе «Анжи Арена» в Дагестане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика