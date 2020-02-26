В США начали тестировать лекарство от коронавируса на людях

26.02.2020, 2:06, Новости дня

Медицинский центр Университета Небраски в США начал клинические испытания препарата против коронавируса на людях. Об этом 25 февраля сообщил Национальный институт здоровья США.

Это первое клиническое исследование в Соединенных Штатах, которое проводится для оценки экспериментального лечения коронавируса.

Первым участником испытания стал американец, эвакуированный с круизного корабля Diamond Princess, который находится в японском порту Иокогама.

Препарат, который будут тестировать американские ученые, является антивирусным средством широкого спектра действия. Ранее он был протестирован на людях с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

Вакцину, которая показывает эффективность в борьбе с коронавирусом, разработали также и в Китае, однако ее нужно еще проверять и дорабатывать.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших – 77 658. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека (за последние сутки – шесть).

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.