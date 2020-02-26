Португальский шоколатье создал съедобную скульптуру Роналду

26.02.2020, 2:06, Новости дня

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает привлекать внимание деятелей искусства и теперь он стал объектом внимания со стороны португальского шоколатье Хорхе Кардозу. Тот сотворил шоколадную скульптуру футболиста в полный рост.

Для того, чтобы детально проработать фигуру Роналду и полностью выполнить работу по изготовлению скульптуры Кардозу понадобилось порядка 200 часов, сообщает Спортбокс.Ru. Статуя была презентована на карнавале в португальском городе Овар. На ней Роналду з-апечатлен в форме национальной сборной Португалии.

Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo

More Ronaldo news: https://t.co/kXq3p8HoPo pic.twitter.com/HwhgWbOpR7

— AP Sports (@AP_Sports) February 25, 2020

По завершении карнавала скульптура будет отправлена в музей Криштиану на его родном острове Мадейра. Напомним, что ранее скульпторы уже неоднократно выполняли фигуры Роналду. Были экземпляры, которые становились объектом насмешек, и те, которые смотрятся вполне правдоподобно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное

08.01 / Plus size модель Грэм на позднем сроке показала тело в купальнике

16.02 / Иракские спецслужбы нашли ракетную установку террористов

30.01 / НБУ ожидает, что в 2020 году международные резервы Украины превысят $29 млрд

11.02 / Проект Винника и Поплавского: в Киеве состоится церемония вручения премии «Украинская песня года»

12.01 / «Лацио» победил «Наполи», «Аталанта» с Малиновским сыграла вничью с «Интером». Результаты 19-го тура чемпионата Италии

03.02 / Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите

31.01 / Оле-Эйнар Бьорндален: коронавирус оставил сборную Китая в Европе

13.02 / Оргкомитет «Мисс Томск» дал характеристику побившей таксиста фитнес-тренеру

23.02 / Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика