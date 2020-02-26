Туристы привезли коронавирус COVID-2019 на Канары и в Австрию

26.02.2020, 2:06, Новости дня

В отеле Costa Adeje Palace на Тенерифе у одного из постояльцев из Италии выявлен коронавирус COVID-2019, его жена также заражена. Итальянец был сразу госпитализирован. Гостиницу, где отдыхали около 1000 туристов, перевели в режим изоляции. Среди ее постояльцев есть по меньшей мере двое россиян. Это подтвердили в российском посольстве в Испании, сообщает телеканал "Россия 24".

"В отеле около 1000 человек. Все они получили рекомендации не выходить из своих номеров. Они подвергаются разным медицинским процедурам, — рассказали постояльцы отеля. — У них берут анализы, делают им тесты. Отель огорожен по периметру 150 метров. Здесь дежурит полиция. Много репортеров, конечно".

А в Австрии на карантин закрыли гостиницу в Инсбруке. По данным МВД, там находится 130 постояльцев и 30 сотрудников. Коронавирус выявили у сотрудницы, которая работает в зоне регистрации гостей. Место ее проживания также изолировано.

Девушка вместе со спутником на прошлой неделе были в итальянской Ломбардии. Она сама обратилась за помощью, когда почувствовала недомогание.