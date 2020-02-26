Алёна Кравец готовит иск на 3 миллиона рублей против Даны Борисовой

26.02.2020, 2:04, Разное

В недавнем эфире телешоу «На самом деле» в адрес Даны Борисовой звучали довольно серьёзные обвинения со стороны некоторых знакомых и коллег, в частности, обвинивших её «в колдовстве». Светская львица и модель Алёна Кравец в студии даже заявила, что готовит иск на 3 миллиона рублей против ведущей.

В начале программы Дана Борисова рассказывала, что Елена Ханга якобы занимается колдовством и «наводила на неё порчу». Также ведущая обвинила коллегу в причастности к её прошлым проблемам с алкоголем и запрещёнными препаратами. Ханга категорически отрицает все домысли, а детектор лжи показал, что она полностью искренна в словах. Далее в студии появилась Алёна Кравец, назвавшая Борисову «в каждой бочке затычкой». Светская львица раскритиковала ведущую за «длинный язык и небылицы», распространяющиеся об известных людях, а также заявила о намерении подать иск на 3 миллиона рублей.

В студии присутствовала и Наталья Штурм, вспомнившая ситуацию, когда подвозила на своём авто Дану Борисову с дочерью и девочка тогда призналась, что мать завидует певице. Тогда ведущая пожаловалась на окружающий её негатив и пояснила о способе защиты, показав пластилиновую фигурку, утыканную иголками. Кстати, полиграф показал, что Борисова действительно не понаслышке знает о колдовстве.