Россия выступила против «прозападной предвзятости» Совета ООН по правам человека

26.02.2020, 1:52, Новости дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил «двойные стандарты», которые, по его мнению, применяются Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН) в пользу западных демократических ценностей, за счет «вмешательства во внутренние дела суверенных государств…, которые не разделяют изобретенные Западом в одностороннем порядке весьма сомнительные ценности». Лавров заявил об этом во вторник, выступая на заседании СПЧ ООН в Женеве.

Выступая на заседании Совета, Сергей Лавров не стал скрывать своего презрения к так называемым страновым резолюциям, принимаемым СПЧ ООН. Он заявил, что эти резолюции все чаще становятся предлогом для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Глава российского МИДа раскритиковал введение односторонних наций, которые, по его словам, часто используются странами Запада для «попыток смены неугодных правительств».

«Такая порочная практика ведет к нагнетанию конфронтации, а, в конечном счете, сужает возможности граждан реализовывать свои законные права. Надежное обеспечение прав и свобод несовместимо с двойными стандартами. Не может не вызывать удивления то обстоятельство, что некоторые западные коллеги, на словах радеющие за демократию, сознательно закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине», — заявил Лавров.

Лавров не стал приводить названия стран. США, Евросоюз и другие страны ввели санкции в отношении России и Крыма после того, как Россия осуществила военное вторжение в Украину с целью поддержки сепаратистского восстания на востоке Украины в феврале 2014 года.

По данным Управления ООН по правам человека, война на востоке Украины привела к гибели 13 тысяч человек, четверть из них составили мирные жители. Еще 30 тысяч человек получили ранения, 1,5 млн жителей покинули регион и переехали в другие районы Украины с начала конфликта и после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Лавров также обрушился на западные державы за их поддержку и оправдание военных действий, предпринимаемых «радикальными» и «террористическими группировками» в Идлибе на северо-западе Сирии.

«Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе. Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности – в грубейшее нарушение универсальных конвенций и многочисленных резолюций СБ ООН», — заявил Лавров.

Накануне ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч мирных жителей Идлиба в случае, если сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, не прекратят ковровые бомбардировки мятежной провинции.

Лавров призвал СПЧ ООН отменить то, что по его словам является «двойными стандартами». Российский министр добавил, что именно поэтому «Российская Федерация выдвинула свою кандидатуру для избрания в Совет на период 2021-2023 гг.»

В 2016 году Россия не попала в состав Совета по правам человека ООН на 2017—2019 гг после того, как правозащитники провели кампанию против ее избрания из-за бомбардировок, проводимых российскими военными в Сирии.