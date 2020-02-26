США передали Украине палаточный городок стоимостью в $1,5 млн

26.02.2020, 1:42, Новости дня

Соединенные Штаты Америки передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в $1,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

На церемонии передачи комплекса типа «Аляска» выступил командир Европейского командования сил специальных операций США.

Как заявил генерал-майор Кирк Смит заявил, он рад тому, что США помогают Украине.

«Хотя это может показаться очень небольшой вещью – в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить, во время учений – мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки», – цитирует Смита пресс-служба посольства США в Украине.

The United States recently provided $1.5 million of improved facilities for Ukrainian Special Operations Forces going through training. Read Commander of @US_SOCEUR Major General Kirk Smith’s remarks at the handover ceremony: https://t.co/FAYVIS9znw#USUkrainePartnership pic.twitter.com/FLQCar3fyq

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 24, 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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