Доказана связь здорового питания и хорошего качества спермы

26.02.2020, 1:32, Новости дня

Датские ученые выяснили, что при здоровом питании у мужчин лучше качество спермы и выше общее количество сперматозоидов. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 2935 молодых датчан, средний возраст которых составлял 19 лет, 78% из них имели нормальный ИМТ (индекс массы тела). На основании полученных данных ученые выделили четыре типа диет:

·         западную – преобладание в рационе картофеля, красного и переработанного мяса, закусок, продуктов из очищенного зерна, сладких напитков и сладостей;

·         рациональную – важное место в ней занимали рыба, курица, фрукты, овощи;

·         бутербродную – холодное переобработанное мясо с цельнозерновым хлебом, майонез, приправы, холодная рыба и молочные продукты;

·         вегетарианскую.

Исследователи обнаружили, что количество углеводов было сходным во всех группах, но значительно различались уровни потребления клетчатки, общего сахара и добавленного сахара. Так, в западной диете было больше добавленного сахара и меньше клетчатки, в рациональной – меньше добавленного сахара, в бутербродной – больше клетчатки, а в вегетарианской – больше добавленного сахара.

Общее потребление жиров также было аналогичным, но рациональная диета содержала больше длинноцепочечных омега-3 жирных кислот, в основном благодаря употреблению рыбы.

В целом, у 17% участников количество сперматозоидов было ниже нижнего предела нормы.Наибольшее количество сперматозоидов было выявлено у тех, кто придерживался рациональной диеты (в среднем – 167 миллионов), далее следовали сторонники вегетарианской (151 миллионов), бутербродной (146 миллионов), а западной (122 миллионов) диет.

Самая высокая концентрация сперматозоидов была зафиксирована при соблюдении вегетарианской и рациональной диет. У сторонников рациональной диеты выше качество спермы, бутербродной – больше количество подвижных сперматозоидов, а вегетарианской – выше процентное содержание нормальных сперматозоидов.

При выборе западной диеты на 20% увеличивалась вероятность выработки спермы низкого качества и повышался риск снижения уровня выработки спермы.

«Если ассоциации отражают причинно-следственную связь, то соблюдение западной диеты может привести к сочетанному первичному и вторичному эндокринному снижению сперматогенеза», – отметили исследователи.



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