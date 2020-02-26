В программу Берлинского кинофестиваля включили два фильма из проекта «Дау» режиссера Хржановского. Ленты запрещены в РФ

26.02.2020, 1:18, Новости дня

Два фильма из кино-арт-проекта «Дау» российского режиссера Ильи Хржановского, которые снимались, в том числе, в Украине, вошли в программу 70-го международного кинофестиваля в Берлине, сообщает издание «ГОРДОН».

В основной конкурсной программе Берлинале 2020 участвует фильм «Дау. Наташа». Ленту «Дау. Дегенерация» зрители увидят в рамках специального показа. Оба фильма – совместного производства Украины, Германии, Великобритании, России.

Проект «Дау», включает 13 фильмов, производство которых началось в 2008 году. На протяжении трех лет съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности, построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания «ГОРДОН» журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской Академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне. В декабре 2019 года он стал художественным руководителем мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», в связи с этим проектом много времени проводит в Киеве.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта «Дау» в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 000 человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

Фестиваль Берлинале 2020 проходит в столице Германии с 20 февраля по 1 марта.