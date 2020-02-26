VOAэкспресс 25 февраля 2020

26.02.2020, 1:14, Новости дня

Дело Харви Ванштейна

В понедельник жюри присяжных в Нью-Йорке признало голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальной агрессии. Общественность приветствовала как историческое достижение для движения #MeToo, направленного против сексуальных домогательств.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не испытывал симпатии к голливудскому продюсеру, и назвал обвинительный вердикт Вайнштейну «огромной победой» для женщин и «мощным сигналом».

Выборы в США

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о брифинге, в ходе которого представители разведки США сообщили конгрессменам о попытках России способствовать переизбранию Трампа.

После брифинга для членов Конгресса Трамп сместил и.о. главы Национальной разведки Джозефа Магуайра, заменив его одним из своих лоялистов.

А сегодня президент Трамп заявил, что ни одна страна не пытается помочь ему выиграть выборы. «Я не хочу никакой помощи ни от какой страны и не получаю помощи ни от какой страны», – сказал он журналистам на пресс-конференции в Индии.

Борьба с коронавирусом

Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Эта сумма включает миллиард долларов на вакцины.

В ситуации, когда финансовые рынки падают из-за опасений, что коронавирус может существенно повлиять на мировую экономику, администрация Трампа хочет показать, что она готова бороться с вирусом, несмотря на относительно небольшое число случаев заболевания в США.

Так, в понедельник ключевые индексы в США потеряли около 3%, а при открытии торгов во вторник фьючерсы указывают на небольшой спад.

Японские финансовые рынки во вторник закрылись снижением на 3%, в то время как китайские продемонстрировали подъем после резкого спада в начале торгов и закрылись на уровне слегка ниже зафиксированного накануне. Гонконгский индекс Hang Seng во вторник немного вырос.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны повысить свою готовность к борьбе с коронавирусом, заявив, что вирус «буквально стучит в дверь». Например, число случаев заболевания в Италии, наиболее пострадавшей стране Европы, возросло за ночь до более чем 280.

Космическая столица США

В Хьюстоне расположен один из главных центров НАСА. Именно отсюда руководили высадкой человека на Луну, а сейчас работают над полетами на Марс. Как астронавтов готовят к космосу и как они живут на МКС – смотрите в новой серии «Америка. Большое путешествие» 1 марта в 20:30 по московскому времени на сайте «Голоса Америки» и в соцсетях