Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Челси», «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной»

26.02.2020, 1:06, Новости дня

25 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Челси» – «Бавария» – 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

Удаление: Алонсо, 83 («Челси»)

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Наполи» – «Барселона» – 1:1

Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57

Удаление: Видаль, 89 («Барселона»)

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

Ответные поединки «Бавария» – «Челси» и «Барселона» – «Наполи» пройдут 18 марта.

На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 26 февраля «Лион» сыграет с «Ювентусом», а «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

Расписание трансляций матчей 1/8 финала турнира, которые на этой неделе, можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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