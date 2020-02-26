Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Челси», «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной»
26.02.2020, 1:06, Новости дня
25 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Челси» – «Бавария» – 0:3
Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76
Удаление: Алонсо, 83 («Челси»)
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
«Наполи» – «Барселона» – 1:1
Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57
Удаление: Видаль, 89 («Барселона»)
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
Ответные поединки «Бавария» – «Челси» и «Барселона» – «Наполи» пройдут 18 марта.
На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 26 февраля «Лион» сыграет с «Ювентусом», а «Реал» встретится с «Манчестер Сити».
Расписание трансляций матчей 1/8 финала турнира, которые на этой неделе, можно посмотреть по ссылке.
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