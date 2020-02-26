Мнение: Умер Мубарак

26.02.2020, 1:05, Разное

В Египте умер бывший президент страны Хосни Мубарак.

Был Мубарак типичным ближневосточным автократом, управлявшим страной при поддержке армии. И с Западом у него все было до поры хорошо.

Но при Обаме США решили от Мубарака избавиться и принести в Египет демократию, ибо Африка должна быть свободной и демократической. В американском смысле этих терминов — свободно и демократично только то, что выгодно для Америки.

В 2011 штаты организовали цветную революцию (ее еще называли "Фейсбучной" и "Твиттерной") на площади Тахрир, а Мубарака и военных обвинили в том, что они немного протестующих постреляли. Нельзя такого делать. Настоящие демократы не шмаляют из огнестрела по мирным протестувальникам, которые между делом насиловали западных журналисток. Военным же пригрозили заблокировать все счета за границей, если они продолжат тиранить Египет. Военные сначала недоумевали — "Мол как так, мы же делаем все ровно тоже самое, что и несколько десятилетий до этого? Что поменялось?!" Им доходчиво объяснили, что "Так надо!". В итоге, верхушка армии решила сменить пластинку и помогал отстранить Мубарака от власти, чтобы самой не утерять власть и договориться о сохранении своих привелегий и преференций.

Американцы прислали в Египет бывшего главу МАГАТЭ Аль-Барадеи, который должен был возглавить "все прогрессивные демократические силы" и осветить северо-восточную Африку факелом Статуи Свободы.

Но о ужас — вместе с свержением Мубарака и наступлением "Зари свободы", разрешили "Братьев-мусульман", которых Мубарак долго и успешно давил, потому что ближневосточные автократы были, есть и остаются — злейшими врагами радикального политического ислама, с которым США в нулевых начали активно заигрывать.

И на первых "свободных и демократических выборах", эти самые "Братья-мусульмане" и победили, а президентом стал внезапный Мурси, которого сначала никто не ждал, потому что мнением египетского народа, крикливые борцы за его права обычно не интересовались. Вот если бы поинтересовались бы заранее, то никаких бы глупостей про свободные выборы в Египте и близко бы не объявляли.

А когда предпочтения народа выяснились, а сам Мурси еще начал налаживать отношения с Ираном, в Вашингтоне и Тель-Авиве переполошились и срочно начали договариваться с военными, которых Мурси не успел отодвинуть от штурвала. Наверное сам на минутку поверил в демократию в Египте. Те самые "кровавые военные", как умели, организовали по-быстрому военный переворот, убили сотни людей, посадили законно-избранного президента страны в тюрьму (где он и умер), а "Братьев-мусульман" снова запретили.

"Кровавым военным" сразу же начали продавать технику, а правозащитники для виду покричали, но быстро заткнулись, потому что там кого-надо убивали, а в таких делах правозащитник обязан проявлять политическое чутье и не кусать кормящую руку.

А больного Мубарака так до конца и не смогли осудить, а потом вообще выпустили, в отличие от того же Мурси (которого попутно объявили иранским шпионом), которого "демократия" вознесла в кресло Мубарака.

В общем, прекрасная история о том, как власть от военных вернулась к военным сделав круг через имитацию демократии, "свободные и независимые выборы", "народные протесты", "суд над коррумпированным автократом" и "торжество Тахрира".

В конечном итоге, в чем же был смысл свержения Мубарака, если военные как управляли страной 10 лет назад,так и управляют, "Братья-мусульмане" все также в подполье (попутно сотрудничая с ИГИЛ и "Аль-Каидой"), а фигуру Мубарака просто заменили на Ас-Сиси? Получилось так, что "Арабская весна" в Египте делалась ради замены Мубарака на одного из генералов из окружения Мубарака. Я считаю это несомненная перемога, прямо как на Украине, где "майдан против олигархов" привел к власти самого богатого олигарха.

PS. Салех убит, Каддафи убит, а вот Мубарак умер в собственной постели. Как по разному сложились их судьбы после "Арабской весны". Один Башар Асад всех тогдашних друзей и врагов пережил.