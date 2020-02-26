Андрей Аршавин не разрешал Юлии Барановской откровенные снимки

26.02.2020, 1:04, Разное

В недавнем интервью ведущая Юлия Барановская пояснила о браке с Андреем Аршавиным – своим экс-гражданским супругом. Как оказалось, бывший полузащитник сборной РФ и «Зенита» не разрешал возлюбленной сниматься в откровенных фотосессиях, как это делают некоторые знаменитости прекрасного пола.

По словам Барановской, в тот момент футболист решил, что его супруга не должна распространять подобные фотографии, однако, мнение спортсмена не стало ключевым в данном решении. Оказывается, телеведущая и сама не любит подобные фотосессии, так как они явно не украшают женщин любой профессии.

Изредка она лишь обнажает плечи во время фотосъемок, но не больше. Поскольку Барановская воспитывает троих детей, она стремится демонстрировать им хороший пример. К тому же, знаменитость может оставаться привлекательной даже без подобных снимков.