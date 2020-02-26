На Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе

26.02.2020, 0:58, Новости дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Украина «очень-очень мощно» готовится на случай якобы возможного широкомасштабного «наступления» со стороны России.

По словам секретаря СНБО, один из пяти сценариев, разработанных на заседании СНБО в прошлом году, предполагает вероятность «широкомасштабного наступления со стороны России» и украинская сторона к этому готовится, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать», – сообщил Данилов в интервью украинскому «Радио НВ».

По его словам, все возможные сценарии развития событий в Донбассе, включая потенциальные методы сдерживания наступления, были учтены при составлении гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы. «Они предусматривают достойный ответ Украины по любому сценарию, который будет разворачиваться. Они все просчитаны, прописаны, – сказал он. – В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены».

Ранее в Москве неоднократно критиковали отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений. В прошлый вторник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине РФ констатировала, что из 13-ти пунктов минского Комплекса мер выполняются только два, а также в очередной раз предостерегла Киев от попыток саботажа соглашений.

После этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был принят 12 февраля 2015 года по итогам многочасовых переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Минске.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.



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