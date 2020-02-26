Россия и Беларусь согласовали компенсацию в 15 долларов за баррель грязной нефти по «Дружбе»

26.02.2020, 0:47, Разное

Беларусь подписала с Россией протокол о компенсациях за поставки некачественной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба»: в Минске согласились на предложенные российской «Траснефтью» 15 долларов за баррель «грязного» сырья. Об этом сообщил агентству БелТА замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Сам размер компенсационных выплат еще не был определен, поскольку стороны по-разному оценивают поступивший по «Дружбе» объем нефти с повышенным содержанием дихлорэтана. Компенсировать ущерб будет «Транснефть», для этих целей она уже зарезервировала 23 миллиарда рублей.

Сизов отметил, что схожие компенсации были выделены «Траснефтью» получателям некондиционной нефти из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. При этом СМИ ранее называли компенсации из расчета 15 долларов за баррель заниженными: концентрация хлорорганических примесей различалась в зависимости от партий, и часть нефтяных компаний пострадали больше остальных; претензии европейских покупателей иногда достигали 30-40 долларов за баррель.

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Загрязнение шедшей по трубопроводу «Дружба» на экспорт в Беларусь и Европу нефти произошло во второй половине апреля 2019 года: из-за этого было повреждено оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. После этого поставки приостановились на несколько месяцев. Глава МИДа Беларуси Владимир Макей 25 февраля оценил потери страны от уменьшения экспорта нефтепродуктов из-за загрязнения нефти в 2 миллиарда долларов.