Милан в истерике из-за коронавируса

26.02.2020, 0:31, Новости дня

В Италии зафиксировано уже более 200 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Жительница Милана Наталья в прямом эфире программы "60 минут" рассказала, какие настроения царят в городе в связи с распространением заболевания.

"Паника в Милане из-за коронавируса ощущается очень сильно. Истерика начинается из-за любой простуды. 24 часа в сутки работает горячая линия, куда можно позвонить и рассказать о своих симптомах", — описала она нынешнее положение дел.

По словам Натальи, многие жители сами подвергают себя изоляции. "Люди закрываются дома, чтобы лишний раз не выходить на улицу. Из-за закупок впрок из магазинов пропали все самые необходимые товары. Людей пугает информация о количестве зараженных коронавирусом", — пояснила жительница Милана.

В Италии зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом. 21 февраля в стране была зарегистрирована первая смерть от опасной инфекции. 22 февраля умерла еще одна жертва коронавируса — женщина в муниципалитете Лоди. О третьей смерти сообщили в Кремоне, это пожилой пациент, страдавший еще и от рака. Четвертая и пятая смерть произошли 24 февраля, это тоже пожилые люди, жившие в районе Лоди.

Объявление о резком увеличении количества инфицированных было сделано после того, как сразу 15 новых пациентов были включены в список заболевших. В итоге сейчас в Италии больше всего заболевших среди всех стран Европы.

С целью пресечения распространения коронавируса власти закрыли общественные места в одиннадцати городах северной Италии.



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