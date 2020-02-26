Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

26.02.2020, 0:31, Новости дня

Банк РФ отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Отмена действует до 30 июня 2022 г.

Такая мера позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП бесплатно или по минимальным тарифам, отмечает ТАСС. Нулевой тариф ЦБ начнет действовать с 1 апреля.

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявил ранее, что ЦБ ожидает подключения Сбербанка к СБП в марте.

Объем переводов через СБП вырос к февралю до 15 млрд руб., с 28 января 2019 г. россияне совершили в СБП 1,74 млн операций. Средний размер операции составил 9,1 тыс. руб.

ЦБ запустил СБП в конце января 2019 г., с помощью системы россияне переводят деньги по номеру телефона.



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