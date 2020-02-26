«Они убивают лыжный спорт». Финский тренер против норвежцев

26.02.2020, 0:30, Новости дня

Экс-наставник сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюро в резкой форме раскритиковал руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS), в котором, по его мнению, существует засилье норвежцев на ведущих должностях, которые "убивают мировые лыжи".

Как сказал Кюро, "норвежская команда конкурирует из кабинетов, чтобы обеспечивать себя медалями". По его словам новое изобретение FIS "Ски Тур" гораздо слабее "Тур де Ски" и этот турнир вообще не нужен спорту: "Норвежцы и шведы просто получили возможность выступать перед своими зрителями и тем самым создавать себе преимущество".

Отдельно Кюро критикует главу комитета FIS по лыжным гонкам норвежца Вегарда Ульванга: "Он и другие норвежцы просто пожирают систему. Если руководители этапов хотят и дальше принимать международные соревнования, то они знают, что должны во всем слушаться норвежцев".

Финский тренер признался, что "развитие лыжных гонок в последние 15 лет шокирует": "Кто помнит, что в 2007 году чешка выиграла золото? Что Германия и Италия выигрывали золото. Сейчас мы теряем лыжный спорт во Франции, в Германии, в Чехии, если ещё не потеряли".

Кюро призывает: "Лыжные гонки надо спасти от Норвегии, — цитирует экс-наставника финнов портал Чемпионат.Com. – Норвегия сама не сдастся. Ее чиновники "убивают" целые страны. В Центральной Европе лыжные гонки уничтожены этой кабинетной игрой".

По словам финского специалиста, решения о формате соревнований и распределении денег принимаются на постах, которые оккупированы норвежцами: "Эти должности обязаны занять представители Центральной Европы. Они могут превратить лыжные гонки в то, что будет интересно и спортсменам, и спонсорам. Кубок мира, в котором не набирается даже 25 стран, не должен проводиться. Нынешняя система представляет собой замкнутый круг".