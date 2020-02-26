33 россиянина вступят в судебное разбирательство между WADA и РУСАДА

26.02.2020, 0:30, Новости дня

33 российских спортсмена вступят в судебное разбирательство между Всемирным и Российским антидопинговыми агентствами. Разрешение на это дал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), в котором слушается дело. При этом участие россиян в этом процессе будет достаточно ограниченным.

Как сообщает телеканал "Россия 24", в декабре исполком WADA признал РУСАДА виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранил нашу страну от международных стартов. После этого наблюдательный совет российского агентства решил обратиться в суд.

"Спортсменам сообщено, что объем их участия в разбирательстве ограничен правом высказаться по вопросу последствий для спортсменов, как они определены в рекомендации комитета по соответствию и в решении исполкома", — говорится в заявлении CAS.



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