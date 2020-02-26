Азар: риск вспышки коронавируса в США остается низким, но ситуация может измениться

26.02.2020, 0:14, Новости дня

Непосредственный риск массовой вспышки уханьского коронавируса в США остается низким, но ситуация может измениться очень быстро в связи с несколькими вспышками заболевания в других странах, включая Европу. Министр здравоохранения и социального обеспечения Алекс Азар заявил об этом во вторник на пресс-брифинге в Вашингтоне, посвященном мерам, предпринимаемым администрацией Дональда Трампа для предотвращения эпидемии коронавируса в США.

По словам Азара, по состоянию на утро 25 февраля, в США было зарегистрировано только 14 случаев заражения коронавирусом, причем заболевшие в большинстве своем либо побывали в Китае, либо тесно контактировали с зараженными людьми. Кроме того, коронавирусом заразились трое американцев, репатриированных из Уханя, и 40 американских пассажиров круизного судна Diamond Princess, репатриированных из Японии.

«Непосредственный риск американской общественности остается низким, но, как мы предупреждали, это может быстро измениться, – заявил Азар. – «В настоящее время в ряде стран, в том числе за пределами Азии, имеют место случаи передачи заболевания среди местного населения. Это… сделает труднее успешное сдерживание [вируса] на наших границах. Поэтому мы уже плотно работаем с партнерами на уровне штатов, муниципалитетов и частного сектора для того, чтобы… смягчить потенциальное распространение вируса в США… Скорее всего, мы столкнемся с новыми случаями [заражения]».

Азар напомнил, что в понедельник Белый дом направил в Конгресс запрос на выделение как минимум 2,5 миллиарда долларов на подготовку к возможной вспышке коронавируса. Деньги пойдут на наблюдение, поддержку общественного здравоохранения, поиск лекарств и разработку вакцин.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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