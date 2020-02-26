Мнение: ЕСПЧ порадовал…

26.02.2020, 0:11, Разное

Хорошая новость пришла из Страсбурга. ЕСПЧ присудил 28 тысяч евро фигурантам «болотного дела» Гаскарову и Гущину. Лично для меня это позитивная новость. И вот почему.

Парни обратились в ЕСПЧ в 2015 году, когда оба отбывали в колонии наказание по «болотному делу»: Гущина приговорили к 2,5 годам колонии, а Гаскарова к 3,5 годам колонии по статьям о «массовых беспорядках» и применении неопасного насилия к силовикам. А в феврале 2020-го было вынесено решение ЕСПЧ. А это значит, что в ЕСПЧ стало на одно дело меньше. Следовательно, приблизилось и рассмотрение моего дела. Чем не позитив?

Жалобу в ЕСПЧ я подал еще в июле 2010 года. В марте 2017-го жалобу коммуницировали. Пресса тогда писала: «Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу журналиста «Новой газеты» Ирека Муртазина, который первым в России был приговорен к реальному сроку по ст.282 за «возбуждение ненависти или вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе» (отсюда).

Мне вот интересно, до десятилетия со дня подачи жалобы ЕСПЧ рассмотрит мое дело? Или вряд ли? Буднично начнется отсчет второго десятилетия?

Фотография отсюда