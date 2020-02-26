Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

26.02.2020, 0:06, Новости дня

Новый скандал с участием сотрудников ЧОПа в одном из супермаркетов: охранники магазина в Отрадном избили подростка, которого заподозрили в воровстве. Шестнадцатилетнего парня на выходе попросили вывернуть карманы. Он стал уверять сотрудников супермаркета, что ничего не брал. Тогда они решили выбить признание силой.

Очевидцы пытались вступиться за подростка. Все происходящее снимали на телефон. Позже эти кадры попали в Сеть. Подробности рассказал сам пострадавший по имени Даниил.

"Били очень сильно, было всего двое, но подключались еще какие-то люди со стороны — начали снимать, начали помогать. В полицию обращался, снял побои, у меня тупые травмы глаза, тупые травмы ребер, ушибы головы, сильное сотрясение мозга", — сообщил он.

После драки стало ясно, что кражи действительно не было. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Руководство сети супермаркетов тем временем отстранило от работы охранников, которые затеяли драку. Всех остальных сотрудников ЧОПа обязали пройти повторный инструктаж.

Текст:

"Вести-Москва"



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