Экспорт Гонконга в январе сократился максимальными темпами с 2009 года

26.02.2020, 0:06, Новости дня

Гонконг в прошлом месяце зафиксировал наибольшее снижение экспорта за десятилетие, и вспышка коронавируса омрачает перспективы торговли.

Экспорт в январе упал на 22,7% до 269,4 миллиарда гонконгских долларов (34,6 миллиарда долларов США), показали официальные данные. Падение оказалось максимальным с февраля 2009 года.

Импорт в январе упал на 16,4% до 300 миллиардов гонконгских долларов. Снижение зафиксировано по итогам 14-го месяца подряд. Дефицит торгового баланса Гонконга в январе сократился до 30,6 миллиарда гонконгских долларов.

Снижение отчасти обусловлено искажениями, связанными со сроками празднования Нового года по лунному календарю, говорится в сообщении правительства. Китайский Новый год в этом году выпал на январь, в прошлом году — на февраль.

Экономика Гонконга в прошлом году сократилась впервые за десятилетие на фоне антиправительственных протестов в городе и торгового конфликта между США и Китаем.

В то время как Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы, вспышка вируса в Китае создала новую угрозу для азиатского финансового центра и в целом для мировой экономики.

"Несмотря на некоторое ослабление напряженности в торговле между США и материковым Китаем в последнее время, восстановление мировой экономики остается хрупким, — говорится в заявлении правительства. — Особую тревогу вызывает угроза новой коронавирусной инфекции, которая будет сильно влиять на региональную производственную и торговую активность".

Всемирная торговая организация на прошлой неделе предупредила, что мировая торговля товарами, вероятно, останется слабой в ближайшие месяцы под влиянием COVID-19.