У байкера Хирурга хотят отобрать имя «Волк»

26.02.2020, 0:06, Новости дня

Предводитель мотоклуба «Ночные волки», известный мотоциклист и общественный деятель Александр Залдостанов владеет товарным знаком «Волк» вполне официально. Однако так ли это на самом деле, предстоит разобраться суду.

Вопросы по поводу правомочности правообладания товарным знаком Хирургу решило задать руководство Арзамасского машиностроительного завода. Как утверждают «РИА Новости», иск в Суд по интеллектуальным правам уже подан: предприятие требует лишить Залдостанова прав на товарный знак «Волк» досрочно.

При этом действие патента на бренд, по идее, должно длиться до конца десятилетия: как уточняет агентство со ссылкой на Роспатент, право обладания «Волком» делегировано Залдостанову вплоть до 2029 года. Сам товарный знак был зарегистрирован 10 лет назад клубом «Ночные волки», но в 2007 году отошел его предводителю.

Цель судебных разбирательств пока неясна, однако связаны претензии Арзамасского завода могут быть с одной из сфер потенциального использования знака. «Волк» может быть использован Хирургом в том числе и для обозначения этим словом неких «транспортных средств, перемещающихся по земле, воде и воздуху».

Очевидно, что производством транспорта мотоциклист не занимается, в отличие от завода. И, соответственно, не исключено, что в Арзамасе готовят некую новую модель, которую могли бы по аналогии с уже существующим «Тигром» назвать «Волком» — но для этого нужно доказать, что Залдостанов своим товарным знаком не пользуется, а значит, Арзамасу он нужнее. Первое слушание состоится 13 апреля.

На ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» выпускают технику в том числе и военного назначения для силовых ведомств — к примеру, бронетранспортеры БТР-82А, колесные броневики ВПК-233136 «Тигр» и их гражданские версии, а также бронемашины ВПК-3924 «Медведь».

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