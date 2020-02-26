Трамп: рынки рухнут, если меня не переизберут в 2020 году

26.02.2020, 0:06, Новости дня

Американский фондовый рынок рухнет, если Трамп проиграет президентские выборы в 2020 году, сообщил действующий президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Во время поездки в Индию Трамп сказал, что акции бизнес-лидеров подскочат выше, если его переизберут, но "если я не выиграю (выборы), вы увидите крах, которого вы никогда не видели".

По словам Трампа, его администрация планирует объявить о снижении налогов для среднего класса в недалеком будущем.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что резкое падение американских рынков случилось из-за опасений по поводу распространения коронавируса, но США могут справиться с этой проблемой.

Он сказал, что глава правительства КНР Си Цзиньпин усердно работает над этим вопросом.

"И я думаю, что все будет под контролем… Я думаю, что все будет хорошо. Мы на это надеемся", — отметил Трамп.



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