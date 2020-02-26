Денисова просит РФ установить местонахождение 64-летней политзаключенной из Крыма

26.02.2020, 0:06, Новости дня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову выяснить местонахождение 64-летней украинской политзаключенной Галины Довгополой. Об этом Денисова 25 февраля написала в Facebook.

«С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины Галина Довгополая», – утверждает Денисова.

Довгополую задержали 27 ноября 2019 года на временно оккупированной территории Крыма, впоследствии ее арестовали, якобы за государственную измену. По словам украинского омбудсмена, последнее известное место содержания гражданки Украины – СИЗО в Москве.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Довгополой, а также проверить соблюдение прав, ведь родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья и обеспечение правовой и медицинской помощью», – сказано в сообщении.

⚡⚡⚡З початку лютого 2020 року немає офіційного підтвердження де саме на території РФ утримується незаконно ув’язнена… Posted by Людмила Денісова on Teisipäev, 25. veebruar 2020

Проект «Крым.Реалии» писал, что Довгополая – уроженка Бахчисарая, проживавшая в Севастополе. Что конкретно инкриминируют ей российские силовики, неизвестно.

По информации Денисовой, в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.