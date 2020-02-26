Овечкин: я взволнован возможностью играть с Ковальчуком

26.02.2020, 0:06, Новости дня

Капитан американского "Вашинтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал переход Ильи Ковальчука в столичный клуб. 34-летний российский нападающий признался, что он взволнован возможностью играть вместе с Кови.

"Круто, что мы будем играть вместе. Он привнесет в нашу команду много хорошего, — сказал Овечкин, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Мы играли с ним и раньше, и я знаю, что он хорош. Я очень взволнован".

"Мы и раньше обсуждали, что было бы здорово играть вместе с Ильей за "Кэпиталз". Но это были шутки. Я правда не знал, что такое может произойти. Я же не решаю такие вещи. Но я счатслив, что он с нами. Здесь у него есть возможность выиграть кубок".

Напомним, что Ковальчук пополнил "Вашингтон" 24 февраля, перейдя из "Монреаль Канадиенс". Между клубами произошел обмен – "кэпз" получили Ковальчука, "канадцы" взамен получили право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Следующий матч "Кэпиталз" проведет 26 февраля против "Виннипег Джетс".



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