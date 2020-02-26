Американского студента заподозрили в нападении на полицейского в Москве

26.02.2020, 0:05, Новости дня

Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя, следует из материалов уголовного дела в отношении американца.

«Уголовное дело возбуждено в отношении Рида, [студента] Университета Северного Техаса, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья»). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – приводит текст материалов уголовного дела ТАСС.

Кроме того, в материалах отмечается, что Рид ранее проживал неподалеку от Ленинградского шоссе в Москве в квартире своей девушки. Нападение произошло в августе 2019 года, тогда же он был задержан. Суд неоднократно продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В начале февраля в очередной раз срок был продлен на два месяца.

Как сообщила The New York Times со ссылкой на отца студента, 28-летний Рид ранее проходил службу в Корпусе морской пехоты США. Родственники задержанного считают выдвинутые обвинения ложными и просят администрацию США «уделить внимание этому делу», отмечается в публикации.

Напомним, в прошлый четверг стало известно о задержании в Москве гражданина США, заподозренного во взяточничестве.