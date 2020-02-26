«Охранник мумий» обнаружен в древней гробнице Египта

26.02.2020, 0:04, Разное

Леопард, «охранник мумий», обнаружен в древней гробнице Египта в районе города Асуана. Уникальное цветное изображение животного найдено на крышке деревянного саркофага.
Совместная миссия ученых Египта и Италии в археологической зоне на западном берегу Нила, где ранее на глубине пяти метров был раскопан некрополь и найдено свыше 300 захоронений, нашла новую гробницу. В ней покоятся останки 30 людей, датированные II веком до нашей эры. Здесь же представлены носилки для переноски мумий, множество изделий из керамики и погребальные саваны с позолотой.

На крышке одного из саркофагов, выполненных из дерева, было обнаружено изображение леопарда, охраняющего умерших. По меньшей мере одна из мумий, покоящихся в гробнице, принадлежала знатному человеку, которого должен был оберегать этот распространенный в Древнем Египте символ. Археологам очень редко встречались подобные изображения, а тем более представленные в цвете. Планируется полное восстановление оригинального артефакта с помощью современных технологий. Об открытии рассказывает ANSA.



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