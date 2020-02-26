Наука: Выявлена необычная связь между травмой головы и повреждением кишечника

26.02.2020, 0:02, Разное

Изучение связи мозга и кишечника – одно из самых увлекательных направлений медицинских исследований. И у интригующей взаимосвязи уже были обнаружены многочисленные неожиданные эффекты.

Так, некоторые работы показали, как магнитная стимуляция мозга может изменить микробиоту кишечника человека, а другие – как кишечные бактерии потенциально могут играть роль в развитии посттравматического стрессового расстройства и болезни Паркинсона.

Новое исследование учёных медицинской школы при Мэрилендского университете в Колледж-Парке выявило ещё одну странную кишечно-мозговую связь. На этот раз речь идёт о связи между травмой головного мозга и повреждением кишечника, сообщается в пресс-релизе вуза.

Так, ранее учёные выявили странное взаимоотношение между травмой мозга и изменениями в желудочно-кишечном тракте человека. Однако лишь недавняя работа стала первой, в рамках которой специалисты попытались детально понять эту взаимосвязь и выявить двустороннюю природу процесса.

Специалисты изучали мышей с травмой головы. Оказалось, что после травмы мозга толстая кишка грызунов становилась более "проницаемой". Иными словами, бактериям становилось легче перемещаться из кишечника в другие части организма, что может приводить даже к летальному исходу (посредством заражения крови, например).

Учёные также изучали, как нарушения в работе кишечника могут повлиять на воспалительные процессы в мозге после травмы головы. Оказалось, что после заражения мышей опасными кишечными бактериями у животных, на которых ранее была искусственно смоделирована травма головы, усугублялось воспаление мозга.

Вывод говорит о том, что вред от травмы головы мозга может быть напрямую связан с дисфункцией кишечника.

"Эти результаты свидетельствуют о сильных двухсторонних взаимосвязях между мозгом и кишечником, которые могут объяснить увеличение заболеваемости системными инфекциями после черепно-мозговых травм, а также найти новые подходы лечения", — говорит ведущий автор исследования Алан Фэйден (Alan Faden).

Исследование помогает объяснить: почему пациенты, страдающие от травм головы, в 2,5 раза чаще умирают от проблем с пищеварением по сравнению с людьми, у которых подобных травм не было. Пока механизм, вызывающий такое странное взаимодействие, неизвестен. Однако новая работа в очередной раз убедила научное сообщество, что он существует.

Результаты исследования представлены в научном издании Brain, Behavior and Immunity.

Ранее учёные предположили, что на развитие рассеянного склероза влияет состав микробов в кишечнике. Более того, определённые кишечные бактерии не позволяют некоторым людям вылечиться от рака.