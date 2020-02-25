«Дело 26 февраля». 10 «судей» Крыма объявили в розыск

25.02.2020, 23:54, Новости дня

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении десяти «судьям» оккупированного Крыма и объявила их в розыск. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Среди «судей», которым объявили подозрение:

трое «судей Верховного суда Республики Крым» – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);
«судья Центрального районного суда города Симферополя» – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);
трое «судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым» – по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны);
трое «судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым» – по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014.

Как установило следствие, эти «судьи» перешли на службу в незаконные судебные органы РФ и оказывали оккупанту помощь в подрыве суверенитета Украины.
 
Кроме того, «судьи» во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 незаконно применяли законодательство РФ, а не Украины.
 
В частности, «судьи» незаконного «Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым» на протяжении года, рассматривали ходатайства оккупационных «следователей» об избрании и продлении меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. В результате он был признан виновным в преступлении, которого он не совершал, и приговорен к восьми годам лишения свободы. 

11 сентября подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.

Замглавы Меджлиса был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

25 октября Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / В Омске прошел митинг из-за смерти Дмитрия Федорова. После заявления о подброшенных наркотиках его нашли обезглавленным

13.01 / В Госдуму внесли проект об амнистии к 75-летию Победы. Под нее подпадает Константин Котов

25.01 / Побывавший в РФ китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл

05.02 / Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

23.01 / ООН поддержала предложение Путина о встрече лидеров стран СБ

05.02 / Родившая 11-го ребенка мама из Подмосковья выбрала необычное имя

26.02 / Милан в истерике из-за коронавируса

06.02 / Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

24.01 / Рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом «Социалистического вестника» меньшевиков

19.02 / Украинские левые партии объединились в Блок левых сил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика