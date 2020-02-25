«Дело 26 февраля». 10 «судей» Крыма объявили в розыск

25.02.2020, 23:54, Новости дня

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении десяти «судьям» оккупированного Крыма и объявила их в розыск. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Среди «судей», которым объявили подозрение:

трое «судей Верховного суда Республики Крым» – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);

«судья Центрального районного суда города Симферополя» – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);

трое «судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым» – по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны);

трое «судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым» – по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014.

Как установило следствие, эти «судьи» перешли на службу в незаконные судебные органы РФ и оказывали оккупанту помощь в подрыве суверенитета Украины.



Кроме того, «судьи» во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 незаконно применяли законодательство РФ, а не Украины.



В частности, «судьи» незаконного «Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым» на протяжении года, рассматривали ходатайства оккупационных «следователей» об избрании и продлении меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. В результате он был признан виновным в преступлении, которого он не совершал, и приговорен к восьми годам лишения свободы.

11 сентября подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.

Замглавы Меджлиса был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

25 октября Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.