Всем въезжающим в Украину будут измерять температуру, умер экс-член ГКЧП Язов. Главное за день

25.02.2020, 23:54, Новости дня

Контроль на границе

В связи со вспышкой коронавируса в мире Министерство внутренних дел Украины приняло решение об обязательном температурном скрининге всех граждан, прибывающих в Украину.

Коронавирус. Умершие и инфицированные

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 80 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, в Иране – 15, в Италии – 11. Всего в мире 2700 человек умерли от коронавирусной болезни COVID-19.

РФ назначила торгпреда в Киев

Впервые за восемь лет в Киеве будет работать постоянный торговый представитель Российской Федерации. Им стал Андрей Бабко.

Украина проиграла дело о люстрации

Большая палата Европейского суда по правам человека не удовлетворила запрос украинской стороны на апелляцию по делу о неправомерной люстрации пяти бывших чиновников, решение в пользу истцов вступило в силу.

Обыски в «Украинском киберальянсе»

Правоохранители пришли к трем украинским киберактивистам с обысками. Члены «Украинского киберальянса» проходят по делу о взломе информационной системы одесского аэропорта, когда на табло появились фото шведской экоактивистки Греты Тунберг и надпись «Fuck you, Greta».

Кто попал бы в Раду сегодня, выяснили социологи

Если бы парламентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, в Верховную Раду попали бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батьківщина», об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Умер Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер бывший министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов. В августе 1991-го он был членом группы заговорщиков ГКЧП, пытавшихся устроить военный путч.

И Мубарак тоже умер

Хосни Мубарак, который был президентом Египта 30 лет и ушел с этого поста во время событий «арабской весны» в 2011 году, скончался в возрасте 91 года.