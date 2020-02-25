ООН предупредила об угрозе новой волны голода в Африке

25.02.2020, 23:37, Новости дня

Стремительное распространение пустынной саранчи в Восточной Африке угрожает нехваткой продовольствия миллионам жителей региона, говорится в совместном заявлении представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы.

«Восточная Африка и так подвержена сложностям, связанным с изменениями климата и конфликтами. Миллионам людей недостает пропитания. Теперь же они сталкиваются с еще большей угрозой голода из-за пустынной саранчи», – приводит текст совместного заявления генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока и исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли ТАСС.

Среди стран, где уже распространилась саранча, в ООН назвали Джибути, Эритрею, Южный Судан, Уганду и Танзанию. «Ежедневно эта угроза затрагивает все новые страны», – подчеркивается в документе.

«ФАО срочно нуждается в 138 млн долларов, чтобы помочь правительствам стран сдерживать этих насекомых, особенно в ближайшие четыре месяца», – говорится в заявлении.

Напомним, в декабре 2017 года миллионы жителей Йемена оказались в шаге от голода из-за действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией.



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