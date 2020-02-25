Экспорт нефти из России вырос в 2019 году на 2,7% до 267,5 млн тонн

25.02.2020, 23:31, Новости дня

Экспорт нефти и газового конденсата из РФ вырос в 2019 г. на 2,7% в годовом выражении до 267,5 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Доля нефти в составе российского экспорта составила в 2019 г. 28,7% (как и в 2018 г.), в экспорте топливно-энергетических товаров — 46,3% против 45% в 2018 г.

Средняя экспортная цена российской нефти выросла в декабре 2019 г. на 4,6% к показателю в ноябре до $455,5 за тонну. Мировая цена на нефть Urals выросла на 1,8% до $470,6 за тонну.

Добыча нефти в РФ увеличилась в прошлом году на 0,9% до 560,8 млн тонн.