Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании

25.02.2020, 23:26, Разное

После восьми лет брака одна из самых красивых и крепких пар в российском кинематографе Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили поставить финальную точку в отношениях. Об этом супруги несколько минут назад сообщили в Instagram:

Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни и вообще, были честны про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим! —

написал Павел Прилучный под картинкой с разбитым сердцем.

Агата Муцениеце и Павел ПрилучныйТакую же у себя в профиле опубликовала Агата, но ее заявление оказалось более эмоциональным:

Я просто (хотела написать — девушка, потом вспомнила, что мне 30 лет) ЖЕНЩИНА, которая, ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак) Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — НЕТ! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны. Мы написали красивую историю любви! Да и вообще) Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это — путь! Как здорово, что так! Каждая секунда — опыт и становление) Я рада, что мой имидж на дне, я — совсем не образец ни в чем, и так хорошо… Это — признать))) Облажалась во всем — ДА! Что может быть круче?

Пы.Сы. Все обоюдно, полюбовно, с уважением и понимаем, и отдаем дань всему, что было!

Для поклонников эта новость не стала неожиданой — слухи о том, что в звездной семье не все гладко, ходят уже несколько лет. Летом 2018 года Агата и Павел объявили, что решили взять паузу в отношениях, но потом помирились.

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Напомним, с будущей женой — рижской моделью Агатой Муцениеце, тогда только делающей первые шаги в кино, — Павел Прилучный познакомился на съемочной площадке подросткового фантастического триллера «Закрытая школа». В августе 2011 года Агата и Павел тайно расписались в одном из московских загсов, а 11 января 2013-го у них родился первенец — сын Тимофей. В марте 2016-го на свет появилась их дочь Мия.