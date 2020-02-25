Террористы ПНС начали массированный обстрел Триполи

25.02.2020, 23:21, Разное

По сообщениям ливийских соцсетей, районы Сук аль-Джума, Салах ад-Дин, Айн Зара и Абу Салим на окраине Триполи подверглись ракетным обстрелам со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Под обстрелы попадают не только позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), но и дома мирных жителей, расположенные вблизи линии разграничения противоборствующих сторон.

Несмотря на непрекращающийся огонь со стороны боевиков ПНС, подразделения ЛНА до сих пор придерживаются режима прекращения огня, введенного 12 января 2020 года.

В основном режим саботируют сирийские наемники ПНС, перебрасываемые на территорию Ливии турецкими самолетами и кораблями. Именно эти бандформирования более всего способствуют дестабилизации обстановки в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало информацию о контрабандных маршрутах, которые используются Турцией для поставок вооружений режиму ПНС в нарушение оружейного эмбарго ООН, введённого в 2011 году. Также Анкара нарушает обязательства по недопущению иностранного вмешательства в Ливии, взятые в январе 2020 года на Берлинской конференции.