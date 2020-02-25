На Украине собрались возродить военное ракетостроение

25.02.2020, 23:19, Новости дня

Украина в ближайшее время возродит ракетную программу, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы четко осознаем, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будет возрождено и мы сможем ответить любому агрессору», – приводит слова Данилова ТАСС.

Секретарь СНБО напомнил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины. «Когда говорилось, что в Советском Союзе производили ракеты, то это была не совсем верная информация, ракеты производились на Украине. 98% всего ракетного производства происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, еще какие- то города, не всем известные», – сообщил Данилов в интервью украинскому «Радио НВ».

Напомним также, ранее в феврале бывший секретарь СНБО Александр Турчинов выразил мнение, что Украина в рамках Будапештского меморандума обменяла свой ядерный арсенал на «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит».

В конце прошлого года осужденный в РФ за подготовку теракта Олег Сенцов заявил, что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие, от которой она отказалась, подписав Будапештский меморандум. На «обман» Украины с Будапештским меморандумом жаловался и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Однако эксперты неоднократно отмечали, что данный меморандум не является международным договором и не налагает обязательств на государства, помимо тех, что имелись у них на момент подписания.



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